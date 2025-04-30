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Самарские разработки в сфере беспилотной авиации используют в Узбекистане

Накануне Денис Гурков, министр промышленности и торговли Самарской области в интервью агентству «Спутник», сообщил, что планируется организовать сборку агродронов в Узбекистане.

Накануне Денис Гурков, министр промышленности и торговли Самарской области в интервью агентству «Спутник», сообщил, что планируется организовать сборку агродронов в Узбекистане.

В совместном российско-узбекском проекте принимает участие предприятие «Транспорт будущего», часть производственных мощностей которого находится в самарском регионе.

Ранее руководитель этого предприятия Юрий Козаренко, на полях бизнес-форума «Иннопром. Центральная Азия» завил, что производство сельскохозяйственных беспилотников планируется наладить до конца текущего года.

Строительство производственной площадки, по его словам, уже ведется. Цель — выйти на промышленные объемы выпуска продукции в 100 млн долларов.

«Российская Федерация становится не только стороной, которая передает технологии, но и которая получает технологии, получает продукцию», — сообщил Козаренко агентству «ТАСС».

Ранее «МК в Самаре» рассказал, что губернатор Вячеслав Федорищев назначил руководителя «Транспорта Будущего» своим советником по развитию беспилотных систем авиации.

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