Самарские разработки в сфере беспилотной авиации используют в Узбекистане

Накануне Денис Гурков, министр промышленности и торговли Самарской области в интервью агентству «Спутник», сообщил, что планируется организовать сборку агродронов в Узбекистане.
В совместном российско-узбекском проекте принимает участие предприятие «Транспорт будущего», часть производственных мощностей которого находится в самарском регионе.
Ранее руководитель этого предприятия Юрий Козаренко, на полях бизнес-форума «Иннопром. Центральная Азия» завил, что производство сельскохозяйственных беспилотников планируется наладить до конца текущего года.
Строительство производственной площадки, по его словам, уже ведется. Цель — выйти на промышленные объемы выпуска продукции в 100 млн долларов.
«Российская Федерация становится не только стороной, которая передает технологии, но и которая получает технологии, получает продукцию», — сообщил Козаренко агентству «ТАСС».
Ранее «МК в Самаре» рассказал, что губернатор Вячеслав Федорищев назначил руководителя «Транспорта Будущего» своим советником по развитию беспилотных систем авиации.
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