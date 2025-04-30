Петербург представит 19 мероприятий на ПМЭФ-2025

В деловую программу Петербурга на ПМЭФ-2025 включено 19 мероприятий, из них три пройдут за пределами площадки форума. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
— Участники обсудят туризм, промышленность, портовую отрасль, креативную экономику и другие важные направления, — подчеркивается в сообщении.
Первым откроет деловую повестку города 17 июня выездной блок. В Невской ратуше состоится конференция по вопросам инклюзивного туризма. Также в этот день поднимут тему экологического подхода к формированию туристической привлекательности территорий.
Основной экспозиционно-деловой павильон Петербурга начнет работу 18 июня, накануне официального открытия ПМЭФ. В этот день будут затронуты вопросы беспилотной авиации, китайских инвестиций и роли роботизации в решении кадровых проблем.
Ключевой темой 19 июня станет развитие логистической и судостроительной инфраструктуры. Пройдут круглые столы о будущем грузового флота и взаимодействии России с БРИКС. 21 июня внимание участников форума переключится на креативную экономику и подготовку кадров.
Помимо деловой программы Петербург традиционно подготовил и культурную — гостей ждут «Петербургские сезоны» и велогонка «Золото Ладоги».