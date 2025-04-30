Казахстан и Узбекистан обеспечат 82% спроса на ирригационное оборудование — ЕАБР

АСТАНА, 30 апр — Sputnik. Казахстан и Узбекистан обеспечат 82% спроса на ирригационное оборудование в Центральной Азии к 2040 году, сообщили в ЕАБР.
Аналитики банка отметили, что регион на пороге масштабной модернизации сельского хозяйства.
«К 2040 г. площадь орошаемых земель в регионе достигнет 10,6 млн гектаров, из которых 41% (4,3 млн га) придется на Узбекистан и 26% (2,7 млн га) — на Казахстан. Эти показатели закреплены национальными программами развития аграрного сектора», — сообщили в ЕАБР.
С 2026 по 2040 годы Центральной Азии потребуется около 2 миллионов единиц оборудования для различных типов орошения, основными потребителями станут именно Узбекистан и Казахстан, суммарная доля которых составит порядка 82% от общего спроса.
«Наибольший рост ожидается в сегментах дождевальных машин и систем капельного орошения, спрос на которые прогнозируется на уровне 102,5 тыс. и 180,5 тыс. единиц к 2040 г. соответственно. Однако спрос на традиционные системы поверхностного орошения останется значительным ввиду особенностей сельскохозяйственного освоения земель региона», — отметили эксперты.
Формирующийся рынок ирригационных систем уже сегодня определяет перспективы развития агроиндустрии Центральной Азии на многие десятилетия, подчеркнули в ЕАБР.