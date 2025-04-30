Казахстан и Узбекистан обеспечат 82% спроса на ирригационное оборудование — ЕАБР

«Наибольший рост ожидается в сегментах дождевальных машин и систем капельного орошения, спрос на которые прогнозируется на уровне 102,5 тыс. и 180,5 тыс. единиц к 2040 г. соответственно. Однако спрос на традиционные системы поверхностного орошения останется значительным ввиду особенностей сельскохозяйственного освоения земель региона», — отметили эксперты.