В Беларуси составили топ драйверов роста экономики в I квартале

Мы уже сообщали, что за январь — март этого года ВВП в стране вырос на 3,1% при прогнозе 2,7%. Главным драйвером увеличения стало строительство. Здесь темп роста составил 115,6%. В промышленности — 102%, в сфере связи и информатизации — 106,1%, в торговле — 103,3%.
Андрей Картун отметил, что в этом году по сравнению с прошлым динамика в промышленности ниже. Однако с прошлого месяца темы начали расти. Также среди трендов последнего времени первый замминистра назвал восстановление со второго полугодия 2024 года IT-сектора. Сейчас его доля в ВВП Беларуси составляет 3%. В пиковые времена вклад в валовой внутренний продукт превышал 7%. В прошлом году количество занятых в этой сфере выросло на 1,5 тыс. человек.
По мнению Андрея Картуна, у IT-сектора есть шансы стать основным драйвером роста экономики, поскольку раскручивается внутренний спрос на IT-продукты, в том числе со стороны государства.