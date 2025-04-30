В Беларуси составили топ драйверов роста экономики в I квартале

Андрей Картун отметил, что в этом году по сравнению с прошлым динамика в промышленности ниже. Однако с прошлого месяца темы начали расти. Также среди трендов последнего времени первый замминистра назвал восстановление со второго полугодия 2024 года IT-сектора. Сейчас его доля в ВВП Беларуси составляет 3%. В пиковые времена вклад в валовой внутренний продукт превышал 7%. В прошлом году количество занятых в этой сфере выросло на 1,5 тыс. человек.