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Российский рубль подорожал, доллар и юань подешевели на торгах 30 апреля

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль подорожал, доллар и юань подешевели на торгах 30 апреля. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,023 — его курс составил Br3,0282 за $1.

Курс юаня понизился на Br0,0584 — до Br4,1316 за 10 юаней.

Курс российского рубля вырос на Br0,0068 и составил Br3,6539 за 100 российских рублей.