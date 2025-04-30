Доллар подешевел на Br0,023 — его курс составил Br3,0282 за $1.
Курс юаня понизился на Br0,0584 — до Br4,1316 за 10 юаней.
Курс российского рубля вырос на Br0,0068 и составил Br3,6539 за 100 российских рублей.
30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль подорожал, доллар и юань подешевели на торгах 30 апреля. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,023 — его курс составил Br3,0282 за $1.
Курс юаня понизился на Br0,0584 — до Br4,1316 за 10 юаней.
Курс российского рубля вырос на Br0,0068 и составил Br3,6539 за 100 российских рублей.