«Сырьевые компании, страховщики и западные судоходные группы обращаются к юристам за советом о том, как возобновить торговлю с Россией в рамках подготовки к возможной отмене американских санкций», — говорится в статье.
Как отмечает издание, отдельным вопросом для компаний остается возобновление деятельности на российском рынке при условии, что ЕС и Великобритания не поддержат ослабление антироссийских рестрикций.
«Разделение США и Европы в настоящее время является серьезной проблемой для бизнеса», — приводит издание слова глобального руководителя отдела регулирования и расследований юридической фирмы Clyde&Co Сэма Тейта.
После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал своей антироссийской политики.