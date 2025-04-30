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На Западе готовятся к отмене антироссийских санкций, пишет FT

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Западные компании готовятся к возвращению на российский рынок в случае отмены санкций, пишет газета Financial Times.

Источник: Сергей Бобылев/ТАСС

«Сырьевые компании, страховщики и западные судоходные группы обращаются к юристам за советом о том, как возобновить торговлю с Россией в рамках подготовки к возможной отмене американских санкций», — говорится в статье.

Как отмечает издание, отдельным вопросом для компаний остается возобновление деятельности на российском рынке при условии, что ЕС и Великобритания не поддержат ослабление антироссийских рестрикций.

«Разделение США и Европы в настоящее время является серьезной проблемой для бизнеса», — приводит издание слова глобального руководителя отдела регулирования и расследований юридической фирмы Clyde&Co Сэма Тейта.

После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал своей антироссийской политики.