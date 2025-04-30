В Молдове ужесточат контроль за генномодифицированными микроорганизмами

Кроме того, срок выдачи разрешений на использование ГММ будет увеличен с пяти до 10 лет за счет добавления пяти видов разрешений. Эти изменения, по задумке авторов законопроекта, должны обеспечить более строгий контроль за использованием ГММ в соответствии с европейским стандартом.