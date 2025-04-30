В Молдове ужесточат контроль за генномодифицированными микроорганизмами

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. Использование генетически модифицированных микроорганизмов (ГММ) в Молдове будет строго регламентировано. С этой целью правительство одобрило законопроект об ограничении использования ГММ для обеспечения охраны здоровья человека и окружающей среды.
Законопроект устанавливает четкую систему использования ГММ, определяет обязанности властей, обеспечивает строгий учет используемых микроорганизмов, включает оценку рисков и установление уровней опасности, а также устанавливает меры безопасности для предотвращения несчастных случаев и неконтролируемого выброса ГММ в окружающую среду.
Кроме того, срок выдачи разрешений на использование ГММ будет увеличен с пяти до 10 лет за счет добавления пяти видов разрешений. Эти изменения, по задумке авторов законопроекта, должны обеспечить более строгий контроль за использованием ГММ в соответствии с европейским стандартом.
Агентство по охране окружающей среды будет заниматься выдачей разрешений, а Национальная комиссия по биологической безопасности, Национальное агентство общественного здравоохранения и Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов будут участвовать в их оценке и контроле в соответствии со своими полномочиями.