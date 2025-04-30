Глава Совета Республики Наталья Кочанова сказала про повышение зарплат и пенсий в Беларуси. Подробности опубликовали в официальном телеграм-канале Совета Республики.
Кочанова во время посещения предприятия «Верхнедвинский маслосырзавод» обратила внимание представителей трудового коллектива на экономику. Она заметила, что, если в бюджете будут деньги, то будет и возможность решать все поставленные задачи перед государством.
— В Конституции у нас прописано — социально ориентированное государство. Значит, надо жить и работать так, чтобы нашим людям становилось из года в год жить комфортнее, — заметила председатель Совета Республики.
Она уточнила, что для этого в стране созданы все условия. Кочанова напомнила слова президента Беларуси: «хотим жить в мире и согласии — надо, чтобы каждый на своем рабочем месте делал то, что должен».
— Сформируем бюджет — можем себе позволить и повышать пенсии, пособия, среднюю заработную плату и решать все задачи, которые взяло на себя государство: здравоохранение, образование, культура, безопасность нашей страны, что очень важно, — акцентировала внимание Наталья Кочанова.
По ее словам, в конечном итоге все зависит от состояния экономики страны, работу которой обеспечивают многие предприятия в Беларуси, в том числе и Верхнедвинский маслосырзавод. Она уточнила, что важно понимать, что успешная работа подобных предприятий является вкладом в копилку развития Беларуси.
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