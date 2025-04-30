Михаил Смирнов — о речных перевозках «Валдаями»: «Жители получат эту услугу»

«Эту ситуацию можно проиллюстрировать простой фразой: что еще мы можем сделать, чтобы соответствующая услуга была предложена жителям региона? Считаю, решение нужно поддержать. Оно не простое. Понятно, что там есть нюансы, потребуется внимание и контроль со стороны минтранса как заказчика услуги. Но главное, к чему мы придем — жители, желающие получить услугу, получат ее. Все решения, необходимые для этого, приняты», — резюмировал Михаил Смирнов.