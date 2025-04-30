Рыба, кофе и проезд подорожали в Волгоградской области

Для волгоградцев хорошие новости — инфляция замедляется. По данным Росстата за март 2025 года потребительские цены выросли менее чем на 0,5% за месяц, а годовая инфляция составила 9,5%. Это ниже общероссийского показателя в 10,3%. Однако, не все так радужно. Самый ощутимый скачок цен произошел в секторе услуг. Больше всего подорожал проезд в общественном транспорте — рост за год составил внушительные 14%.
Ситуация на продовольственном рынке более неоднозначная. Хотя темпы месячного роста цен замедляются, годовой прирост на некоторые продукты все еще высок. Так, кофе подорожало на 13,6%, рыба — на 15,5%. При этом цены на яйца снизились на 14,6%, а на огурцы — на 2,5%. Печатные издания ощутимо подорожали из-за роста стоимости полиграфических услуг и логистики. Аналогичная ситуация наблюдается и с моющими средствами, парфюмерией и косметикой — издержки производителей отражаются на потребителях.
Однако, есть и приятные исключения. Укрепление рубля и снижение покупательского спроса привели к снижению цен на электронику и бытовую технику. Например, телевизоры подешевели на 3,8%, а пылесосы — на 4,3%. Это хорошая новость для тех, кто планировал обновить свою бытовую технику.
— Годовая инфляция в Волгоградской области и в стране в целом остается существенно выше целевого уровня в 4%. Для ее устойчивого снижения требуется продолжительный период. — отметил управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.