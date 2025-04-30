Рыба, кофе и проезд подорожали в Волгоградской области

Для волгоградцев хорошие новости — инфляция замедляется. По данным Росстата за март 2025 года потребительские цены выросли менее чем на 0,5% за месяц, а годовая инфляция составила 9,5%. Это ниже общероссийского показателя в 10,3%. Однако, не все так радужно. Самый ощутимый скачок цен произошел в секторе услуг. Больше всего подорожал проезд в общественном транспорте — рост за год составил внушительные 14%.