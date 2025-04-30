Производство отечественных гольфкаров в Крыму выросло более чем на 200%

На предприятии работают более 50 специалистов. Они создают высококачественные электромобили. Эта продукция адаптирована к морскому климату и горному рельефу. Гольфкары поставляют на Кубань, Ставропольский край, Москву, Санкт-Петербург и другие российские регионы. Электромобили активно используют и в Крыму. Планируется, что эту продукцию начнут поставлять за рубеж во второй половине 2025 года.