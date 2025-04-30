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Производство отечественных гольфкаров в Крыму выросло более чем на 200%

Продукцию собираются поставлять за рубеж.

Источник: «Крым 24»

Крымское предприятие увеличило производство отечественных гольфкаров более чем на 200%. Об этом сообщает «Крым 24».

В прошлом году компания произвела 30 гольфкаров. Планируется, что в 2025 году предприятию удастся выпустить уже 100 таких транспортных средств. Такие изменения станут возможными благодаря модернизации производства и внедрению новых технологий.

На предприятии работают более 50 специалистов. Они создают высококачественные электромобили. Эта продукция адаптирована к морскому климату и горному рельефу. Гольфкары поставляют на Кубань, Ставропольский край, Москву, Санкт-Петербург и другие российские регионы. Электромобили активно используют и в Крыму. Планируется, что эту продукцию начнут поставлять за рубеж во второй половине 2025 года.