Омский СКК Блинова отремонтируют в ближайшее время

Сегодня, 30 апреля, на «G-Drive Арене» перед началом четвертого матча полуфинальной серии Кубка Харламова между «Омскими Ястребами» и «СКА-1946» было объявлено о реставрации исторической арены хоккейного клуба «Авангард» — СКК имени Виктора Блинова.
Работы будут осуществлены при содействии правительства Омской области и личном участии губернатора Виталия Хоценко. Уже в ближайшее время будет дан старт работ по проекту.
Стоит отметить, что с 1987 по 2007 год в СКК проводил свои матчи омский «Авангард», а с конца 2000-х и до 2016 года здесь же выступала волейбольная команда «Омичка».