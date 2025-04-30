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Омский СКК Блинова отремонтируют в ближайшее время

Работы будут проводиться при поддержке правительства Омской области и лично губернатора.

Сегодня, 30 апреля, на «G-Drive Арене» перед началом четвертого матча полуфинальной серии Кубка Харламова между «Омскими Ястребами» и «СКА-1946» было объявлено о реставрации исторической арены хоккейного клуба «Авангард» — СКК имени Виктора Блинова.

Работы будут осуществлены при содействии правительства Омской области и личном участии губернатора Виталия Хоценко. Уже в ближайшее время будет дан старт работ по проекту.

Стоит отметить, что с 1987 по 2007 год в СКК проводил свои матчи омский «Авангард», а с конца 2000-х и до 2016 года здесь же выступала волейбольная команда «Омичка».