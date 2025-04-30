В Самаре скоростные «Валдаи» будут возить пассажиров по нерегулируемым тарифам

30 апреля на заседании правительства самарского региона обсуждались изменения в регулировании тарифов на пассажирские перевозки речным транспортом.
Первый вице-губернатор Михаил Смирнов заявил, что работа по возобновлению скоростных перевозок на маршрутах Самара — Ширяево и Самара — Винновка продолжается, несмотря на срыв предыдущего контракта.
Ранее регион компенсировал перевозчику до двух третей стоимости билетов из бюджета. В 2025 году региональный минтранс провел конкурс на старых условиях, сократив при этом объем перевозок. Это привело к тому, что перевозчик отказался от контракта.
Что предлагают власти?
Отказ от регулирования тарифов на скоростные перевозки (суда на подводных крыльях), так как они теперь будут финансироваться через госзаказ. Сохранение доступной цены — несмотря на переход к нерегулируемым тарифам, резкого роста стоимости билетов не допустят.
Власти намерены контролировать, чтобы суда ходили регулярно.
Минтранс готовит новую конкурсную документацию с уточнением начальной цены контракта и обязательным количеством рейсов. Евгений Паймуллин, и.о. министра транспорта, отметил, что ведомство открыто для предложений от перевозчиков со всей России.
Михаил Смирнов подчеркнул, что главная цель — обеспечить жителям региона доступ к речным перевозкам. В ближайшее время будет объявлен новый конкурс, и чиновники надеются на скорейшее возобновление маршрутов.
Важные новости Самары и области! Подписывайтесь на наш телеграм-канал!