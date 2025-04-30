Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарскую область с рабочим визитом посетила делегация Республики Сербия

Делегация Сербии во главе с министром правительства Ненадом Поповичем вместе с вице-губернатором Самарской области Антоном Емельяненко изучила возможности Самарской области в сфере беспилотных технологий Республика Сербия заинтересована в сотрудничестве с Самарской областью в производстве беспилотных авиасистем.

В среду, 30 апреля, с рабочим визитом в Самарскую область прибыла делегация Республики Сербия во главе с Министром Правительства Ненадом Поповичем, ответственным за международное экономическое сотрудничество.

После посещения производственных площадок прошла рабочая встреча вице-губернатора Самарской области Антона Емельяненко с представителями делегации Республики Сербия. Стороны подтвердили взаимный интерес к сотрудничеству и обсудили возможные сценарии по их дальнейшему развитию.

Вице-губернатор отметил, что Республика Сербия для Самарской области — ценный, стратегически важный экономический партнер. Выделив, прежде всего, взаимодействие в сфере сельского хозяйства, инновационной и научно-образовательной деятельности.

«В рамках комиссии Госсовета по направлению “Промышленность”, которую возглавляет губернатор Вячеслав Федорищев, мы обсуждаем экспорт высокотехнологичной продукции, которая производится в Самарской области и данная встреча — важный шаг в этой работе. Сегодня мы обсудили более широкую повестку. Наша задача — показать потенциал региона, то есть всё, что касается химической отрасли, промышленности, инноваций, сотрудничества в сфере науки и образования. Нам очень важно привлекать студентов для обучения в наших университетах, а в рамках международного научно-образовательного обмена создавать международные команды, которые будут трудиться на благо Самарской области», — акцентировал Антон Емельяненко.

В ближайшее время стороны запланировали визит делегации Самарской области в Республику Сербия, где будут обговорены детали сотрудничества.

—-

Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!