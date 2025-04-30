Самарскую область с рабочим визитом посетила делегация Республики Сербия

«В рамках комиссии Госсовета по направлению “Промышленность”, которую возглавляет губернатор Вячеслав Федорищев, мы обсуждаем экспорт высокотехнологичной продукции, которая производится в Самарской области и данная встреча — важный шаг в этой работе. Сегодня мы обсудили более широкую повестку. Наша задача — показать потенциал региона, то есть всё, что касается химической отрасли, промышленности, инноваций, сотрудничества в сфере науки и образования. Нам очень важно привлекать студентов для обучения в наших университетах, а в рамках международного научно-образовательного обмена создавать международные команды, которые будут трудиться на благо Самарской области», — акцентировал Антон Емельяненко.