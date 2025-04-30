Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ИТР ждут со школы, самарский регион борется с нехваткой инженеров

К началу 2025 года в Самарской области не хватало более 34 тысяч специалистов, особенно в сфере промышленности.

К началу 2025 года в Самарской области не хватало более 34 тысяч специалистов, особенно в сфере промышленности. Губернатор Вячеслав Федорищев поручил разработать меры, включая пересмотр образовательных программ.

Причины дефицита: демографический спад в 1990-х, недостаточная привлекательность инженерных профессий для молодежи, устаревшие образовательные стандарты.

К 2030 году ожидается высокий спрос на инженерно-технических работников, особенно в автомобильной, электротехнической и нефтехимической отраслях, сообщает «Коммерсант Волга».

Самарская область активно решает проблему дефицита кадров через сотрудничество бизнеса и образования. Для достижения долгосрочного эффекта необходимо модернизировать программы и усилить участие предприятий в подготовке специалистов.

Важные новости Самары и области! Подписывайтесь на наш телеграм-канал!