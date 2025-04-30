ИТР ждут со школы, самарский регион борется с нехваткой инженеров

К началу 2025 года в Самарской области не хватало более 34 тысяч специалистов, особенно в сфере промышленности. Губернатор Вячеслав Федорищев поручил разработать меры, включая пересмотр образовательных программ.
Причины дефицита: демографический спад в 1990-х, недостаточная привлекательность инженерных профессий для молодежи, устаревшие образовательные стандарты.
К 2030 году ожидается высокий спрос на инженерно-технических работников, особенно в автомобильной, электротехнической и нефтехимической отраслях, сообщает «Коммерсант Волга».
Самарская область активно решает проблему дефицита кадров через сотрудничество бизнеса и образования. Для достижения долгосрочного эффекта необходимо модернизировать программы и усилить участие предприятий в подготовке специалистов.
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