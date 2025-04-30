FT: западные компании ведут консультации о возобновлении торговли с Россией

Представитель международной юридической фирмы HFW и специалист по санкциям Дэниел Мартин в беседе с FT отметил, что «исторически сложилось так, что западные компании разрабатывали свою санкционную политику в соответствии с мерами, принятыми США, которые почти всегда были самыми жесткими». Теперь же ситуация может измениться, и клиенты спрашивают, как им нужно будет перестраивать свою деятельность в случае сохранения ограничений со стороны ЕС и Великобритании и отмены или смягчения их с американской стороны.