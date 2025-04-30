Эксперты раскрыли правду про высокие скидки на машины у дилеров

«Если цена ниже, то это, соответственно, мошенники. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке», — сказал Славнов изданию «Подмосковье сегодня». Он добавил, что ни один продавец не реализует автомобиль по цене ниже установленной производителем.