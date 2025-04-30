Эксперты раскрыли правду про высокие скидки на машины у дилеров

Средний размер скидки на новый автомобиль у дилеров достиг 21%
Дилеры строго соблюдают цены производителей, а любые предложения со скидкой могут свидетельствовать о мошеннических схемах. Об этом рассказал Судебный автоэксперт Дмитрий Славнов.
«Если цена ниже, то это, соответственно, мошенники. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке», — сказал Славнов изданию «Подмосковье сегодня». Он добавил, что ни один продавец не реализует автомобиль по цене ниже установленной производителем.
Автосалоны активно формируют клиентскую базу для последующего дорогостоящего обслуживания техники. Сервисные центры дилеров зарабатывают на завышенных ценах якобы оригинальных запчастей и расходных материалов, рассказал другой автоэксперт Дмитрий Попов. Поэтому скидки в 21%, призваны стимулировать продажи.
Ранее российская нейросеть A-Vibe от «Авито» научилась анализировать диалоги с клиентами и определять их готовность к покупке автомобиля. Это дает дилерам рекомендации по эффективному ведению переговоров для продажи автомобилей.