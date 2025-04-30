Песков: механизм обязательной продажи валютной выручки продлят

Механизм обязательной продажи валютной выручки для российских экспортеров, срок действия которого истекает 30 апреля, планируется продлить, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Будет принято решение о продолжении действия этого инструмента», — сказал он в интервью РБК.
При этом представитель Кремля отметил, что востребованность этого механизма сейчас невелика.
Ране замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев сообщил, что ведомство намерено продлить на период после 30 апреля 2025 года обязательную продажу валютной выручки экспортерами, проект приказа подготовлен и разослан на согласование.
Напомним, требование об обязательной продаже валютной выручки компаниями-экспортерами действует с октября 2023 года. Механизм был введен указом президента РФ Владимира Путина, его целью было обеспечить стабильность валютного курса и устойчивости российского финансового рынка.