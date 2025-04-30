Планируемые доходы бюджета России резко сократились

По итогам первого квартала 2025 года дефицит федерального бюджета РФ составил 2,2 трлн рублей. Как сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, рост расходов государства за этот период достиг 25% в годовом сопоставлении, что стало ключевым фактором ухудшения финансовых показателей. Глава государства акцентировал внимание на необходимости анализа сложившейся динамики для корректировки бюджетной политики.