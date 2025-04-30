Планируемые доходы бюджета России резко сократились

Минфин пересмотрел параметры бюджета.
Из-за снижения цен на нефть Минфин снизил прогноз по нефтегазовым доходам и пересмотрел втрое дефицит бюджета. Об этом говорится в материалах на сайте ведомства.
«Общие доходы федерального бюджета в 2025 году составят 38,5 трлн рублей вместо 40,3 трлн, планировавшихся осенью при подготовке бюджета. Дефицит в результате будет увеличен до 3,79 трлн рублей, или 1,7% прогнозируемого ВВП», — сообщает РБК, ссылаясь на данные Минфина.
Ведомство сообщило, что 30 апреля на заседании правительства был одобрен законопроект министерства о внесении изменений в показатели федерального бюджета 2025 года. Поправки подготовлены на основе уточненного прогноза социально-экономического развития России на 2025 год.
По итогам первого квартала 2025 года дефицит федерального бюджета РФ составил 2,2 трлн рублей. Как сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, рост расходов государства за этот период достиг 25% в годовом сопоставлении, что стало ключевым фактором ухудшения финансовых показателей. Глава государства акцентировал внимание на необходимости анализа сложившейся динамики для корректировки бюджетной политики.