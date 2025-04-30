Подоляк рассказал об элементах сделки с США по недрам

Украинско-американская сделка по ископаемым включает несколько компонентов, среди которых рамочное соглашение и 2 технических документа. Об этом рассказал советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона, пишет РИА Новости.
«Соглашение состоит из нескольких элементов. Основным является рамочное соглашение, которое закрепляет наше экономическое партнерство. Это документ, определяющий, что мы с Соединёнными Штатами будем совместно реализовывать на территории Украины. Кроме того, есть 2 технических соглашения: одно касается создания суверенного фонда между государственными агентствами, а второе регулирует распределение обязанностей внутри самого фонда», — заявил Подоляк.
По его словам, все документы будут подписаны в короткие сроки, поскольку как Киев, так и Вашингтон, заинтересованы в реализации сделки.
Ранее глава Минфина США Скотт Бессент сообщил, что стороны готовы подписать сделку по ресурсам, но Киев пытается внести изменения.