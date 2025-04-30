PepsiCo предупредила сети о перебоях в поставках чипсов и сухариков

Теперь производители обязаны маркировать специальными кодами упаковки с чипсами.
Компания PepsiCo предупредила торговые сети о возможных перебоях в поставках популярных у россиян чипсов. Причиной называют нехватку упаковки перед запуском маркировки снеков.
«Компания PepsiCo предупредила крупнейшие торговые сети, что с мая по июль 2025 года не могут быть гарантированы стабильные поставки чипсов Lay’s, Cheetos и сухариков “Хрустим”. В компании пояснили, что сложившаяся ситуация связана с перебоями в поставках упаковочных материалов», — сообщил РБК.
Ранее URA.RU рассказывало, что с 1 мая 2025 года начнется обязательная маркировка бакалейной продукции, в первую очередь это коснется снеков: чипсов, орешков, сухариков и готового попкорна. Производители и импортеры должны наносить код на упаковку и сообщать информацию о маркировке в систему «Честный знак». Первый этап охватит чипсы, начос, сухарики, кукурузные палочки и хлебцы. Второй этап, который начнется 1 июля, будет включать соусы, специи и приправы.