PepsiCo предупредила сети о перебоях в поставках чипсов и сухариков

Ранее URA.RU рассказывало, что с 1 мая 2025 года начнется обязательная маркировка бакалейной продукции, в первую очередь это коснется снеков: чипсов, орешков, сухариков и готового попкорна. Производители и импортеры должны наносить код на упаковку и сообщать информацию о маркировке в систему «Честный знак». Первый этап охватит чипсы, начос, сухарики, кукурузные палочки и хлебцы. Второй этап, который начнется 1 июля, будет включать соусы, специи и приправы.