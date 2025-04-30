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Советник Трампа Наварро объяснил падение ВВП США ростом импорта

В январе-марте американская экономика сократилась на 0,3%.

Источник: Аргументы и факты

Введенные пошлины спровоцировали резкий скачок импорта в Соединенных Штатах, что, по словам старшего советника президента США по торговле и производству Питера Наварро, стало причиной падения американского ВВП. В интервью CNBC он выразил уверенность, что подобная ситуация не повторится в следующем квартале.

Согласно данным американской статистической службы, в первом квартале текущего года экономика США продемонстрировала сокращение на 0,3%. Это первое снижение ВВП за последние три года.

«Когда происходит резкое повышение импорта, чтобы попытаться опередить тарифы, то это снижает рост нашего ВВП примерно на 5%… но в следующем квартале этого не будет», — отметил Наварро.

Ранее сообщалось, что мировые военные расходы в 2024 году выросли на рекордные 9,4%.