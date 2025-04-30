Советник Трампа Наварро объяснил падение ВВП США ростом импорта

Введенные пошлины спровоцировали резкий скачок импорта в Соединенных Штатах, что, по словам старшего советника президента США по торговле и производству Питера Наварро, стало причиной падения американского ВВП. В интервью CNBC он выразил уверенность, что подобная ситуация не повторится в следующем квартале.