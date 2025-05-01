Названы шесть изменений в жизни водителей с мая 2025 года

Новая формула расчета утильсбора позволит учесть эту разницу. При этом нововведение затронет только юридические лица и граждан, ввозящих автомобили для последующей перепродажи. Для тех, кто ввозит машину в частном порядке для личного пользования, сохранится льготный утильсбор: он распространяется на машины с двигателями до 3.0 л, которые не будут перепроданы владельцем как минимум в течение года.