Суд обязал Wintershall приостановить разбирательства против России

Согласно данным картотеки арбитражных дел, Арбитражный суд Москвы вынес решение о приостановлении арбитражного процесса, инициированного немецкой компанией Wintershall Dea GmbH против России на международном уровне. Об этом пишут РИА Новости.
«Обязать компанию Винтерсхалл … приостановить реализацию всех процедур, связанных с продолжением или поддержанием арбитражного разбирательства компании», — сообщает суд.
Суд пока ввел лишь временные обеспечительные меры, а основное рассмотрение иска о полном запрете начнется 26 мая.
По данным РИА Новости, Генпрокуратура требует запретить Wintershall Dea GmbH и юрфирме Aurelius Cotta, а также их представителям и контрагентам продолжать арбитраж против РФ по Энергетической хартии в связи с указами президента от 19.12.2023 (№ 965−966).
Ранее Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге подтвердил запрет ввоза в Россию наличных евро, предназначенных для медицинских нужд.