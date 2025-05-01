Суд обязал Wintershall приостановить разбирательства против России

По данным РИА Новости, Генпрокуратура требует запретить Wintershall Dea GmbH и юрфирме Aurelius Cotta, а также их представителям и контрагентам продолжать арбитраж против РФ по Энергетической хартии в связи с указами президента от 19.12.2023 (№ 965−966).