МИД: Швейцария не имеет права конфисковать 7,5 млрд франков из активов ЦБ РФ

Конфискация швейцарскими властями заблокированных средств ЦБ РФ — 7,5 млрд франков — противоречит действующему законодательству. Об этом рассказали в российском дипведомстве в беседе с «Известиями».
При этом в российском дипломатическом ведомстве указали, что действующее швейцарское законодательство не предусматривает правовых механизмов для изъятия активов Центробанка РФ.
Накануне министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна озвучил предупреждение для европейских государств и участников G7 относительно последствий снятия ограничений с российских финансовых активов.