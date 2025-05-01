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МИД: Швейцария не имеет права конфисковать 7,5 млрд франков из активов ЦБ РФ

В МИД рассказали, что конфискация Швейцарией средств ЦБ РФ противоречит ее законодательству.

Источник: Комсомольская правда

Конфискация швейцарскими властями заблокированных средств ЦБ РФ — 7,5 млрд франков — противоречит действующему законодательству. Об этом рассказали в российском дипведомстве в беседе с «Известиями».

«Швейцария присоединилась ко всем 16 антироссийским санкционным пакетам ЕС, заблокировала активы российских физических и юридических лиц, а также авуары Банка России», — пояснили в российском МИД.

При этом в российском дипломатическом ведомстве указали, что действующее швейцарское законодательство не предусматривает правовых механизмов для изъятия активов Центробанка РФ.

Накануне министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна озвучил предупреждение для европейских государств и участников G7 относительно последствий снятия ограничений с российских финансовых активов.