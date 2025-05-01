Словакии удалось уговорить ЕС начать переговоры по транзиту газа через Украину

«Мы попросили вернуться к переговорам о возобновлении транзита газа через Украину. Евросовет это одобрил, в настоящее время уже идут переговоры о том, как возобновить поставки российского газа через Украину в Словакию и далее в Европу», — сказал вице-спикер парламента. Его слова приводит РИА Новости.