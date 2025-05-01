Словакии удалось уговорить ЕС начать переговоры по транзиту газа через Украину

Словакия добилась от Евросоюза возобновления диалога о транзите газа через Украину.
Словакия смогла повлиять на ЕС в вопросе возобновления переговоров о транзите газа через Украину. Об этом стало известно из интервью вице-спикера парламента европейской республики Тибора Гашпара.
«Мы попросили вернуться к переговорам о возобновлении транзита газа через Украину. Евросовет это одобрил, в настоящее время уже идут переговоры о том, как возобновить поставки российского газа через Украину в Словакию и далее в Европу», — сказал вице-спикер парламента. Его слова приводит РИА Новости.
При этом Евросоюз собирается 6 мая представить план поэтапного сокращения зависимости от энергетических ресурсов РФ. Еврокомиссия может предложить применение торговых механизмов, включая установление квот и введение пошлин. Источники утверждают, что после презентации дорожной карты последует разработка соответствующего законопроекта.