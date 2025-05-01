Минэк раскрыл, что недавно произошло с ВВП России

В марте темпы роста российской экономики увеличились до 1,4% в годовом выражении по сравнению с 0,7% в феврале. В целом за первый квартал 2025 года прирост ВВП составил 1,7%, согласно обзору Министерства экономического развития РФ «О текущей ситуации в российской экономике».