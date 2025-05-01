В Актау появится завод, превращающий мусор в электроэнергию

На предприятии планируется установка современного котла мощностью 7 МВт и внедрение безопасных технологий, которые помогут эффективно превращать отходы в энергию.
Глава региона подчеркнул, что проект имеет большое значение для области, и выразил готовность оказать необходимую поддержку. Стороны договорились подписать меморандум о сотрудничестве.
Согласно статистике, в Актау ежегодно собирается от 85 до 94 тысяч тонн мусора. При этом около 75% отходов можно использовать для выработки энергии. Новый завод станет шагом к решению экологических и энергетических задач региона.