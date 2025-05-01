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В Актау появится завод, превращающий мусор в электроэнергию

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай провёл встречу с инвесторами, где обсудили строительство завода по переработке твёрдых бытовых отходов в Актау. Новый объект позволит ежедневно перерабатывать до 200 тонн мусора и вырабатывать около 26,5 миллиона киловатт-часов электроэнергии в год, сообщает ИА El.kz.

Источник: Акимат Мангистауской области

На предприятии планируется установка современного котла мощностью 7 МВт и внедрение безопасных технологий, которые помогут эффективно превращать отходы в энергию.

Глава региона подчеркнул, что проект имеет большое значение для области, и выразил готовность оказать необходимую поддержку. Стороны договорились подписать меморандум о сотрудничестве.

Согласно статистике, в Актау ежегодно собирается от 85 до 94 тысяч тонн мусора. При этом около 75% отходов можно использовать для выработки энергии. Новый завод станет шагом к решению экологических и энергетических задач региона.