В Госдуме хотят проводить ежеквартальную индексацию зарплат

Депутаты от «Справедливой России — За правду» во главе с Сергеем Мироновым внесли в правительство РФ законопроект о ежеквартальной индексации зарплат согласно инфляции. Соответствующий документ оказался в распоряжении РИА Новости.
Миронов в беседе с агентством пояснил, что действующая статья Трудового кодекса об индексации зарплат в соответствии с инфляцией имеет лишь рекомендательную силу, а не обязательный характер.
При этом Миронов рассказал о двулетнем снижении реальных доходов граждан, подчеркнув, что даже номинальное увеличение заработных плат не компенсирует давление инфляции.
По оценке лидера СРЗП, реализация предложения создаст тройной эффект: прямое повышение благосостояния россиян, стимулирование внутреннего рынка за счет увеличения платежеспособного спроса и укрепление общей экономической стабильности.
Ранее KP.RU писал, что депутаты Госдумы готовят инициативу по повышению МРОТ до 34 тыс. рублей.