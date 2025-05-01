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В Госдуме хотят проводить ежеквартальную индексацию зарплат

Депутаты партии СРЗП предложили проводить ежеквартальную индексацию зарплат.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты от «Справедливой России — За правду» во главе с Сергеем Мироновым внесли в правительство РФ законопроект о ежеквартальной индексации зарплат согласно инфляции. Соответствующий документ оказался в распоряжении РИА Новости.

Миронов в беседе с агентством пояснил, что действующая статья Трудового кодекса об индексации зарплат в соответствии с инфляцией имеет лишь рекомендательную силу, а не обязательный характер.

При этом Миронов рассказал о двулетнем снижении реальных доходов граждан, подчеркнув, что даже номинальное увеличение заработных плат не компенсирует давление инфляции.

По оценке лидера СРЗП, реализация предложения создаст тройной эффект: прямое повышение благосостояния россиян, стимулирование внутреннего рынка за счет увеличения платежеспособного спроса и укрепление общей экономической стабильности.

Ранее KP.RU писал, что депутаты Госдумы готовят инициативу по повышению МРОТ до 34 тыс. рублей.