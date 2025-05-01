Совет директоров Tesla начал поиск преемника Маска на посту гендиректора

Руководство Tesla инициировало процесс подбора возможного преемника Илона Маска на должность генерального директора, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Причиной такого шага стали падение стоимости акций автопроизводителя и обеспокоенность акционеров тем, что Маск уделяет значительное внимание вопросам, связанным с политикой и Белым домом.
Совет директоров уже обратился к специализированным компаниям по подбору управленческих кадров для организации формального процесса поиска нового главы компании.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что с мая текущего года уменьшит своё участие в работе Департамента по госэффективности Соединённых Штатов. Маск уточнил, что это связно с падением прибыли его компании Tesla.