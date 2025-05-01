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Совет директоров Tesla начал поиск преемника Маска на посту гендиректора

Причиной такого шага стало падение стоимости акций автопроизводителя.

Источник: Аргументы и факты

Руководство Tesla инициировало процесс подбора возможного преемника Илона Маска на должность генерального директора, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Причиной такого шага стали падение стоимости акций автопроизводителя и обеспокоенность акционеров тем, что Маск уделяет значительное внимание вопросам, связанным с политикой и Белым домом.

Совет директоров уже обратился к специализированным компаниям по подбору управленческих кадров для организации формального процесса поиска нового главы компании.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что с мая текущего года уменьшит своё участие в работе Департамента по госэффективности Соединённых Штатов. Маск уточнил, что это связно с падением прибыли его компании Tesla.