Профессор Войлуков: лимит на разовые переводы без открытия счета введут с 30 мая

С 30 мая в России вводится ограничение на разовые переводы до 100 тысяч рублей при использовании упрощённой идентификации. Об этом рассказал профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков в беседе с РИА Новости.