Профессор Войлуков: лимит на разовые переводы без открытия счета введут с 30 мая

С 30 мая в России вводится ограничение на разовые переводы до 100 тысяч рублей при использовании упрощённой идентификации. Об этом рассказал профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков в беседе с РИА Новости.
Уточняется, что новые правила затронут: переводы без открытия банковского счета и операции с электронных кошельков без полной верификации.
Сейчас при денежных переводах (включая электронные) на сумму более 15 тыс. рублей применяется упрощенная идентификация физического лица, для которой достаточно предоставить банку паспортные данные. При этом действующие правила не устанавливают верхнего лимита на сумму таких переводов.
Как пояснил специалист, переводы крупных сумм остаются доступными, но потребуют более длительной процедуры полной идентификации.
Накануне Центробанк принял решение продлить ограничения на переводы нерезидентов из недружественных стран.