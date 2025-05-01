Экономист Балынин допустил рост курса доллара до 89 рублей

Курс доллара в мае будет варьироваться от 81 до 89 рублей, евро в то же время может достигнуть 100 рублей. Об этом aif.ru заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«В настоящее время на фундаментальном уровне рубль достаточно крепок и каких-либо объективно существующих угроз изменению этого в данный момент я не вижу. По моему мнению, в мае курс доллара будет волатилен, но будет находиться преимущественно в коридоре 81−89 рублей за единицу с потенциально возможными непродолжительными выходами за него», — сказал экономист.
Евро может варьироваться на уровне 91−100 рублей за единицу, считает Балынин.
«Колебания курсов иностранных валют к рублю были, есть сейчас и будут всегда, но их не надо бояться, так как для рынка это нормальная практика», — пояснил доцент.
Также он усомнился в оценках некоторых экспертов о том, что доллар может вырасти до 105 рублей. По мнению Балынина, объективных причин для такой динамики нет.
Экономист при этом посоветовал хранить сбережения в рублях, например, на банковских вкладах. Сейчас есть много предложений депозитов с 20−21% годовых.
«Так, например, при размещении сегодня 250 тыс. рублей под 21% на год можно будет забрать 302,5 тыс. рублей. На мой взгляд, сейчас отличное время увеличивать свои сбережения темпами, которые более чем в 2 раза превышают инфляцию», — резюмировал он.
Ранее экономист Георгий Остапкович заявил aif.ru, что к июлю доллар может укрепиться до 96 рублей.