Экономист Балынин допустил рост курса доллара до 89 рублей

«В настоящее время на фундаментальном уровне рубль достаточно крепок и каких-либо объективно существующих угроз изменению этого в данный момент я не вижу. По моему мнению, в мае курс доллара будет волатилен, но будет находиться преимущественно в коридоре 81−89 рублей за единицу с потенциально возможными непродолжительными выходами за него», — сказал экономист.