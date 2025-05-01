Курсы валют на 1 мая, цены на нефть и металлы

Нефть
Цены на нефть ускорили снижение и завершают апрель максимальным падением более чем за три года. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на 20:01 аст 30 апреля составляла 63,39 долларов за баррель, что на 1,34% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Более активно торгуемые июльские контракты снизились в цене на 1,41%, до 62,39 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,22%, до 59,68 долларов за баррель. В апреле Brent потеряла в цене порядка 15%, WTI — около 16%. Снижение котировок в этом месяце является максимальным с ноября 2021 года. Падению цен способствуют опасения, что начатая Вашингтоном торговая война приведет к ослаблению глобальной экономики и спроса на энергоресурсы, в то время как страны ОПЕК+ отказываются от ограничения добычи, сообщает Интерфакс-Казахстан.
Металлы
На 20:15 аст цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 15,89 доллара относительно предыдущего закрытия или на 0,47%, до 3 317,71 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 2,51%, до 32,44 доллара за унцию. С начала месяца золото подорожало на 5,1%, в ходе торгов апреля показатель впервые в истории превысил 3 500 долларов за тройскую унцию. Поддержку котировкам золота оказывала геополитическая неопределенность, пишет 1prime.ru.
Криптовалюта
По данным coinmarketcap.com, на 21:53 аст bitcoin торговался по 93 986,34 доллара. За последние 24 часа цена первой криптовалюты снизилась на 1,42%, а ее капитализация составила 1,8 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 1 766,57 долларов, понизившись в цене на 3,29%. Капитализация этой криптовалюты составила 213,5 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,9 трлн долларов.
Курс тенге
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 1 мая. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 30 апреля, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 30 апреля.
1 австралийский доллар 337,44 тенге.
1 азербайджанский манат 302,27 тенге.
10 армянский драм 13,27 тенге.
1 белорусский рубль 156,87 тенге.
1 бразильский реал 91,16 тенге.
10 венгерских форинтов 14,4 тенге.
1 гонконгский доллар 66,06 тенге.
1 грузинский лари 188,5 тенге.
1 датская крона 77,98 тенге.
1 дирхам ОАЭ 139,5 тенге.
1 доллар США 512,34 тенге.
1 евро 582,07 тенге.
1 индийская рупия 6,06 тенге.
1000 иранский риал 12,2 тенге.
1 канадский доллар 370,43 тенге.
1 китайский юань 70,53 тенге.
1 кувейтский динар 1672,07 тенге.
1 кыргызский сом 5,86 тенге.
1 малазийский ринггит 118,82 тенге.
1 мексиканский песо 26,23 тенге.
1 молдавский лей 30,17 тенге.
1 норвежская крона 49,43 тенге.
1 польский злотый 136,35 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 136,59 тенге.
1 российский рубль 6,31 тенге.
1 СДР 695,28 тенге.
1 сингапурский доллар 392,3 тенге.
1 таджикский сомони 48,89 тенге.
1 тайский бат 15,34 тенге.
1 турецкая лира 13,31 тенге.
100 узбекских сумов 3,98 тенге.
1 украинская гривна 12,35 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 684,18 тенге.
1 чешская крона 23,38 тенге.
1 шведская крона 53,13 тенге.
1 швейцарский франк 621,24 тенге.
1 южноафриканский ранд 27,54 тенге.
100 южнокорейских вон 36,04 тенге.
1 японская иена 3,58 тенге.