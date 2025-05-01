Курсы валют на 1 мая, цены на нефть и металлы

Цены на нефть ускорили снижение и завершают апрель максимальным падением более чем за три года. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на 20:01 аст 30 апреля составляла 63,39 долларов за баррель, что на 1,34% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Более активно торгуемые июльские контракты снизились в цене на 1,41%, до 62,39 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,22%, до 59,68 долларов за баррель. В апреле Brent потеряла в цене порядка 15%, WTI — около 16%. Снижение котировок в этом месяце является максимальным с ноября 2021 года. Падению цен способствуют опасения, что начатая Вашингтоном торговая война приведет к ослаблению глобальной экономики и спроса на энергоресурсы, в то время как страны ОПЕК+ отказываются от ограничения добычи, сообщает Интерфакс-Казахстан.