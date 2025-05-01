Метан по 5200 сумов: предсказания сбылись, последствия — уже на подходе

Контекст также не радует. Ранее уже было объявлено о поэтапном повышении тарифов на газ и электроэнергию для населения. То есть, в то время как растут расходы на транспорт и продукты, сами семьи будут платить больше и за коммунальные услуги, а у бизнеса будут новые расходы, которые он в конечном итоге опять переложит на население.