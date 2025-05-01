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Метан по 5200 сумов: предсказания сбылись, последствия — уже на подходе

Vaib.uz (Узбекистан. 1 мая). То, о чём давно предупреждали и экономисты, и простые водители, стало реальностью. С 1 мая стоимость метана на газовых заправках в Узбекистане выросла до 5200 сумов за 1 кубометр. Ещё недавно цена варьировалась от 3900 до 4250 сумов, в зависимости от региона. Таким образом, рост составил более 1000 сумов — весьма ощутимо для повседневных расходов сотен тысяч автолюбителей.

Источник: Vaib.Uz

Причина — официальная и проста: власти подняли оптовую цену газа, поставляемого АГНКС, с 1800 до 2500 сумов за кубометр. Разница, как и следовало ожидать, автоматически легла на плечи конечного потребителя.

Первыми пострадали таксисты и их пассажиры

Рынок такси отреагировал моментально. Поездки подорожали, а значит — повседневная мобильность для сотен тысяч людей стала дороже. Особенно это ощущается в регионах, где большая часть таксопарка работает на метане.

Следом — рост цен на всё остальное

Метан — топливо не только для легковых авто. Его активно используют в грузоперевозках, агросекторе, доставке продуктов. Это значит, что повышение цен на метан неизбежно повлечёт за собой рост стоимости логистики. А где логистика — там и продуктовая полка в магазине.

Производители, очевидно, будут перекладывать новые издержки на потребителей. Значит, в ближайшие недели стоит ожидать плавного, но устойчивого роста цен на продовольствие и товары первой необходимости.

Всё это — на фоне других подорожаний

Контекст также не радует. Ранее уже было объявлено о поэтапном повышении тарифов на газ и электроэнергию для населения. То есть, в то время как растут расходы на транспорт и продукты, сами семьи будут платить больше и за коммунальные услуги, а у бизнеса будут новые расходы, которые он в конечном итоге опять переложит на население.

В общем, цены растут, расходы растут, а вот доходы — как стояли, так и стоят. И это самая неприятная часть всей истории.