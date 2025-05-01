Россиянам сказали, кто из пенсионеров получит дополнительные выплаты в мае

«Единовременную юбилейную выплату в размере 80 000 рублей получат граждане-участники Великой Отечественной Войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, а также вдовы погибших в период Великой Отечественной войны и войны с Японией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Право на данную выплату имеют граждане России, проживающие в Российской Федерации или в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье», — сообщила сенатор.