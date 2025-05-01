Россиянам сказали, кто из пенсионеров получит дополнительные выплаты в мае

Ряд категорий пенсионеров получит в мае дополнительные единовременные выплаты, которые государство назначило к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как уточнила в беседе с aif.ru сенатор Ольга Епифанова, некоторым данные выплаты начали поступать уже в апреле.
«Единовременную юбилейную выплату в размере 80 000 рублей получат граждане-участники Великой Отечественной Войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, а также вдовы погибших в период Великой Отечественной войны и войны с Японией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Право на данную выплату имеют граждане России, проживающие в Российской Федерации или в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье», — сообщила сенатор.
Она отметила, что единовременную юбилейную выплату в размере 55 000 рублей получат труженики тыла, награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд, а также бывшие совершеннолетним узникам фашистских лагерей. Эта выплата доступна гражданам РФ, проживающим в России, Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.
Сенатор обратила внимание на то, что к 80-летию Победы субъекты федерации устанавливают дополнительные выплаты участникам Великой Отечественной войны и детям войны.
Епифанова добавила, что в мае начнут получать повышенную пенсию граждане РФ, которые отметили в апреле 80-летие.
«Речь идет об удвоении фиксированной выплаты к страховой пенсии. В 2025 году она составляет 8907,7 рубля, следовательно, удвоенная сумма в дальнейшем составит 17 815,4 рубля», — сообщила сенатор.
Ранее Епифанова объяснила, какие категорий россиян могут получить бесплатные путевки в санатории в 2025 году.