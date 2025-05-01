РИАН: аферисты активизировались в сфере садоводства к майским праздникам

Кроме этого, мошенники активно используют новую схему: через соцсети, мессенджеры и площадки объявлений они представляются «агентами», предлагая авиабилеты по вдвое заниженной цене. Тогда жертвам направляют поддельные электронные билеты с фальшивыми PNR-кодами, и лишь в день вылета пассажиры обнаруживают, что их бронирование отсутствует в системах авиакомпаний.