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РИАН: аферисты активизировались в сфере садоводства к майским праздникам

Россиянам рассказали об активизации мошенников в сферах туризма, садоводства и свадеб.

Источник: Комсомольская правда

В преддверии майских праздников аферисты резко увеличили активность, сосредоточившись на основных сезонных направлениях. Среди них — сферы туризма, садоводства, свадеб и выпускных. Об этом рассказали эксперты платформы «Мошеловка» Народного фронта в разговоре с РИА Новости.

Так, злоумышленники создают фишинговые копии известных туристических сервисов (например, «Остpoвoк», «Яндекс. Путешествия»), меняя одну букву в названии. Таким образом аферисты предлагают заманчивые, но нереальные условия: «горящие туры» с якобы 50−70% скидками, эксклюзивные предложения по бронированию «закрытых отелей» и возможность оформить заказ без предоплаты — для чего требуют предоставить личные данные и документы.

Кроме этого, мошенники активно используют новую схему: через соцсети, мессенджеры и площадки объявлений они представляются «агентами», предлагая авиабилеты по вдвое заниженной цене. Тогда жертвам направляют поддельные электронные билеты с фальшивыми PNR-кодами, и лишь в день вылета пассажиры обнаруживают, что их бронирование отсутствует в системах авиакомпаний.

В 2025 году мошенники активно обманывают садоводов через соцсети, предлагая якобы «редкиесорта» семян, но после оплаты высылают либо обычные семена, либо ничего. Еще одна новая схема — ложные предложения о газификации садовых товариществ, где злоумышленники собирают предоплату за несуществующие услуги.

Ранее МВД России предупредило граждан о новой мошеннической схеме, связанной с туристическими чатами, где злоумышленники обманным путем похищают денежные средства.