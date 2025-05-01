Российские вина выигрывают в цене у импортного алкоголя

«Как и на всех производителей товаров повседневного спроса, на российских виноделов давит высокая ставка ЦБ в 21 процент. В последние годы производители вкладывались в новые виноградники. Это инвестиции, которые долго окупаются: первый рубль с посаженной лозы можно получить примерно через семь лет. Все это время нужно тратиться на шпалеру, уход, защиту растений, оборудование для переработки винограда. Приходится брать кредиты, чтобы не останавливать развитие», — рассказал эксперт.