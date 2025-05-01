Российские вина выигрывают в цене у импортного алкоголя

Российские вина стоят дешевле из-за высоких пошлин и акцизов на импорт.
На фоне двукратного подорожания импортного алкоголя российские виноделы тоже переписывают ценники на свою продукцию. Однако цены на отечественные напитки растут медленнее, чем на импорт, рассказал в интервью URA.RU вице-президент Ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев.
«Как и на всех производителей товаров повседневного спроса, на российских виноделов давит высокая ставка ЦБ в 21 процент. В последние годы производители вкладывались в новые виноградники. Это инвестиции, которые долго окупаются: первый рубль с посаженной лозы можно получить примерно через семь лет. Все это время нужно тратиться на шпалеру, уход, защиту растений, оборудование для переработки винограда. Приходится брать кредиты, чтобы не останавливать развитие», — рассказал эксперт.
По словам Ставцева, на цены также влияют санкции и затраты на зарубежное оборудование. «Себестоимость производства в России выше европейской, а урожайность может быть ниже из-за климата. Кроме того, давят санкции. Например, нельзя напрямую из Португалии завозить корковую пробку — она попала в пятый пакет санкций вместе с дубовой бочкой. Кроме того, виноделы используют импортное оборудование и комплектующие, которые также завозятся из заграницы», — уточнил Александр Ставцев.
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Стоимость импортного вина в России сегодня гораздо выше из-за того, что в 2023 и 2024 годах Россия последовательно повышала пошлины для вин из недружественных стран. Вырос также и акциз, который затронул все зарубежные поставки.