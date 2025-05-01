В России обвалились продажи импортного алкоголя

— Продажи в первом квартале 2025 года снизились из-за подорожавшего импорта. В 2023 и 2024 годах Россия последовательно повышала пошлины и акцизы на зарубежные поставки. Больше всего выросли пошлины для недружественных стран — с 12,5 до 25 процентов. В итоге, базовое вино из Италии, Испании, Франции, Португалии подорожало более чем в два раза — с 399 до 800 рублей. Повышение было сильнее для дешевых вин из-за минимального порога пошлины в два доллара. Поэтому ставка на вино в «тетропаке» из Евросоюза по 70 центов выросло не на 25, а на все 200 процентов. Так Россия отсекла весь дешевый импорт и Европы.