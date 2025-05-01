Тропа зовет

Адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры» Бронислав Садиков поясняет, что исход спора во многом зависит от состояния спорного объекта. Для установления этого обстоятельства суд может назначить экспертизу. Если суд придет к выводу о разрушении объекта, то может удовлетворить требования истца. Поскольку спорный объект находится на муниципальной земле, целью истца, скорее всего, является получение контроля над землей, где расположена постройка. При этом по закону собственник случайно погибшего сооружения, располагавшегося на чужой земле, имеет право в течение пяти лет восстановить его. В этом случае право на землю сохраняется, если иное не предусмотрено договором собственника сооружения и собственника земли. Таким образом, само по себе удовлетворение заявленного требования не будет означать прекращение прав предпринимателей на землю, обращает внимание адвокат.