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Импортное вино исчезает с полок магазинов в России

Российских вин стало больше на полках магазинов из-за снижения продаж подорожавшего импортного алкоголя. Об этом в интервью URA.RU рассказал вице-президент Ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев. По словам эксперта, доля российских вин больше 60 процентов.

Ассортимент российских вин в крупном ретейле значительно вырос.

Российских вин стало больше на полках магазинов из-за снижения продаж подорожавшего импортного алкоголя. Об этом в интервью URA.RU рассказал вице-президент Ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев. По словам эксперта, доля российских вин больше 60 процентов.

«Российские вина занимают большую часть рынка — до 60 процентов по тихим и игристым в совокупности. В игристых винах доля выше — около 70 процентов. В этой категории они сравнительно недороги при хорошем качестве», — рассказал эксперт.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНазвано самое любимое вино в России.

По словам эксперта, в 2024 году было продано 245 млн литров игристого и 571 млн литров тихого вина. Это больше, чем произвели за год российские виноделы, благодаря переходящим остаткам прошлых периодов. Российское вино продолжает вытеснять импорт в объемах. Большая часть торговых сетей кардинально перестроила ассортимент.