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Российские вина догоняют по качеству лучшие итальянские и испанские

Качество российского вина за последние годы значительно выросло. Таким мнением поделился в интервью URA.RU вице-президент Ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев. По его словам, ассортимент хорошего вина в дальнейшем будет расти ускоренными темпами.

Качество российского вина значительно выросло за последние годы, считает Александр Ставцев.

Качество российского вина за последние годы значительно выросло. Таким мнением поделился в интервью URA.RU вице-президент Ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев. По его словам, ассортимент хорошего вина в дальнейшем будет расти ускоренными темпами.

«В России качество вин выросло на два порядка, и сейчас наши вина абсолютно конкурентоспособны на сравнительных дегустациях. Даже в ценовой категории до тысячи рублей. Тем более, стоимостью до пяти тысяч. Есть не просто хорошие, а дефицитные вина, за которыми ценители ведут охоту», — рассказал эксперт.

По словам Александра Ставцева, российские виноделы совершили колоссальный прорыв за последние 10−15 лет. Европейским странам для этого понадобились десятилетия.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ России обвалились продажи импортного алкоголя.

«Еще в конце 1980-х годов не все вина в Италии и Австрии можно было пить без риска для здоровья, были даже отравления и смертельные случаи. Потом они существенно пересмотрели свои внутренние требования к производству. Сейчас Австрия, например, является эталоном качественного вина. Россия встала на этот же путь и проходит его гораздо быстрее других винодельческих стран», — отметил эксперт.