Российские вина догоняют по качеству лучшие итальянские и испанские

«Еще в конце 1980-х годов не все вина в Италии и Австрии можно было пить без риска для здоровья, были даже отравления и смертельные случаи. Потом они существенно пересмотрели свои внутренние требования к производству. Сейчас Австрия, например, является эталоном качественного вина. Россия встала на этот же путь и проходит его гораздо быстрее других винодельческих стран», — отметил эксперт.