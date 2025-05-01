Виноделы с Юга России стремятся на рынки Урала и Сибири

«Россия в среднем потребляет вина в два раза больше, чем производит. У нас такой гигантский внутренний рынок, что производство нужно наращивать и наращивать. За Уралом и в Сибири плохо знают российское вино. Поэтому производителям гораздо интереснее нарастить поставки туда, нежели бороться за право торговать с другими странами за рубежом», — рассказал эксперт.