Виноделы с Юга России стремятся на рынки Урала и Сибири

Ассортимент отечественного вина в России будет расти.
Кубанские виноделы планируют покорить Урал и Сибирь. Внутренний рынок для них более интересен, чем внешние, рассказал в интервью URA.RU вице-президент Ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев. По его словам, развитию экспорта мешают санкции.
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«Россия в среднем потребляет вина в два раза больше, чем производит. У нас такой гигантский внутренний рынок, что производство нужно наращивать и наращивать. За Уралом и в Сибири плохо знают российское вино. Поэтому производителям гораздо интереснее нарастить поставки туда, нежели бороться за право торговать с другими странами за рубежом», — рассказал эксперт.
По словам эксперта, поставки российского вина за рубеж развивались до 2022 года. Тогда Россия торговала с европейскими странами. Сейчас отечественное вино отправляется в Азию, Израиль и Китай. Но экспорт — не приоритет для развития отрасли. Важнее наполнить отечественный рынок, заключил эксперт.