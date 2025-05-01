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Виноделы с Юга России стремятся на рынки Урала и Сибири

Кубанские виноделы планируют покорить Урал и Сибирь. Внутренний рынок для них более интересен, чем внешние, рассказал в интервью URA.RU вице-президент Ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев. По его словам, развитию экспорта мешают санкции.

Ассортимент отечественного вина в России будет расти.

Кубанские виноделы планируют покорить Урал и Сибирь. Внутренний рынок для них более интересен, чем внешние, рассказал в интервью URA.RU вице-президент Ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев. По его словам, развитию экспорта мешают санкции.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ России обвалились продажи импортного алкоголя.

«Россия в среднем потребляет вина в два раза больше, чем производит. У нас такой гигантский внутренний рынок, что производство нужно наращивать и наращивать. За Уралом и в Сибири плохо знают российское вино. Поэтому производителям гораздо интереснее нарастить поставки туда, нежели бороться за право торговать с другими странами за рубежом», — рассказал эксперт.

По словам эксперта, поставки российского вина за рубеж развивались до 2022 года. Тогда Россия торговала с европейскими странами. Сейчас отечественное вино отправляется в Азию, Израиль и Китай. Но экспорт — не приоритет для развития отрасли. Важнее наполнить отечественный рынок, заключил эксперт.