«Островок»: Абхазия опережает Турцию по числу бронирований на лето среди россиян

«Абхазия была популярна у россиян раньше и будет популярна после открытия аэропорта в Сухуме. В 2025 году аэропорт не успеет оказать существенное влияние на турпоток. 95% туристов прилетают на отдых в Абхазию на самолете через аэропорт Адлера. Там более широкая география полетов. Кроме того, билеты в Сухум начали продаваться только на прошлой неделе. Все это время туристы покупали билеты в Адлер. Поэтому открытие аэропорта в Сухуме повлияет на турпоток, скорее всего, в 2026 году», — отметил Ромашкин.