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Кофе и рыба бьют по карману: цены в Волгограде взлетели

такие данные отмечают статистики.

Согласно последним данным Росстата, годовая инфляция в Волгоградской области составила 9,5%, что ниже общероссийского уровня (10,3%). В марте рост цен замедлился до 0,5%, однако отдельные товарные группы показали значительное подорожание. Лидерами роста стали рыба (+15,5%) и кофе (+13,6%), а также услуги общественного транспорта, подорожавшие на 14% за год.

На этом фоне зафиксировано снижение цен на яйца (-14,6%) и огурцы (-2,5%). Положительная динамика наблюдается на рынке бытовой техники: телевизоры и пылесосы подешевели на 3,8% и 4,3% соответственно.

Экономисты объясняют рост цен на отдельные категории товаров увеличением производственных и логистических издержек. Особенно заметно это отразилось на стоимости печатной продукции, бытовой химии и парфюмерно-косметических товаров.