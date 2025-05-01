Кофе и рыба бьют по карману: цены в Волгограде взлетели

Согласно последним данным Росстата, годовая инфляция в Волгоградской области составила 9,5%, что ниже общероссийского уровня (10,3%). В марте рост цен замедлился до 0,5%, однако отдельные товарные группы показали значительное подорожание. Лидерами роста стали рыба (+15,5%) и кофе (+13,6%), а также услуги общественного транспорта, подорожавшие на 14% за год.