Не забываем про стеклоочистители: Автомобилистам назвали важное правило перед поездкой на дачу

Особое внимание следует обратить на уровень масла и наличие утечек. Также рекомендуется проверить световые приборы, чтобы обеспечить безопасность в пути, и осмотреть щётки стеклоочистителей.
«Смена времён года — это отличный повод проверить их состояние. Проявите немного заботы об узле, которому порой приходится часами махать без остановки», — отметил эксперт в беседе с RT.
При необходимости перевозки большого количества вещей рекомендуется использовать съёмный багажник на крыше, соблюдая ограничения по весу и скорости. Её превышение с дополнительным грузом может привести к аварийным ситуациям.
Полезно иметь с собой набор предохранителей и запасные лампы ближнего света, особенно при поездках в отдалённые районы. По прибытие на дачу следует избегать мытья автомобиля вблизи водоёмов, чтобы не загрязнять окружающую среду.
Ранее автовладельцам раскрыли скрытую опасность частых поездок на дачу. Так, частая езда по грунтовым дорогам может привести к повреждениям подвески и шин. Постоянные тряски и вибрации ускоряют износ деталей, а пыль и грязь усугубляют проблему.