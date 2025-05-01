Спортивно-досуговый центр возводят в Хабаровске на месте бывшего кинотеатра

Металлический каркас здания готов почти на 90 процентов. Сборку строители планируют закончить 4 мая, после чего приступят к установке стен из сэндвич-панелей. Одним из центральных будет тренажерный зал на цокольном этаже. Здесь проводят электричество и выполняют внутреннюю отделку.