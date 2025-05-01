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Спортивно-досуговый центр возводят в Хабаровске на месте бывшего кинотеатра

Учреждение строят в парке Дома офицеров Краснознаменной Амурской флотилии.

Источник: Reuters

Раньше на этом месте находился летний кинотеатр. В новом здании оборудуют тренажерный и спортивный залы, а также пространство для тихих спортивных игр и площадку для гимнастики.

Металлический каркас здания готов почти на 90 процентов. Сборку строители планируют закончить 4 мая, после чего приступят к установке стен из сэндвич-панелей. Одним из центральных будет тренажерный зал на цокольном этаже. Здесь проводят электричество и выполняют внутреннюю отделку.

Отметим, объект возводят в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Здесь будут созданы условия для занятий спортом, в том числе маломобильных горожан. Сдать спортивно-досуговый центр обещают осенью этого года.