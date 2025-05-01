Москва представила инвестиционный и промышленный потенциал на Иннопроме в Ташкенте

С момента запуска в 2019 году к проекту присоединились свыше 140 предприятий, провели более 3,5 тыс. экскурсий и около 1,5 тыс. мастер-классов. В 2024 году он привлек аудиторию свыше 17 млн человек. Также в рамках сессии опытом проведения экскурсий на столичные предприятия поделились гендиректор Карачаровского механического завода Дмитрий Сидельковский и коммерческий директор НПП «Спецкабель» Сергей Лобанов.