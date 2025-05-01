Москва представила инвестиционный и промышленный потенциал на Иннопроме в Ташкенте

Стенд Правительства Москвы объединил 15 ведущих компаний, в числе которых резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва». Участники продемонстрировали широкий спектр разработок: от кабины лифта до передовых решений в области микроэлектроники и зарядной инфраструктуры для электромобилей. В рамках обхода выставки экспозицию посетил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Ему рассказали о перспективах технологического сотрудничества, создания совместных производств и развития инвестиционных инициатив.
Москва системно развивает торгово-экономическое сотрудничество со странами Центральной Азии. Только за прошлый год поставки столичной промышленной продукции в регион выросли почти на 20 процентов. Участие московских предприятий в крупнейшей индустриальной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» — важный шаг для заключения взаимовыгодных партнерств с зарубежными контрагентами и укрепления позиции столицы на внешних рынках.
В ходе переговоров с хокимом Ташкента Шавкатом Умурзаковым, руководством Торгово-промышленной палаты Узбекистана и Мининвеста представили инвестиционные возможности российской столицы и условия для локализации высокотехнологичных производств.
Заместитель председателя ТПП Узбекистана Дильшод Расулов высоко оценил механизм заключения офсетных контрактов, который активно используют в Москве, и предложил рассмотреть вопрос о реализации подобной практики в Узбекистане. Также он отметил перспективы сотрудничества с московскими предприятиями в таких сферах, как производство лабораторного оборудования, фармпродукции и лифтостроение.
Заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Ольга Виданова на совместном заседании Российско-Узбекского и Узбекско-Российского деловых советов рассказала о ключевых показателях промышленного развития столицы РФ, программах поддержки инвесторов, а также подчеркнула готовность Москвы к расширению кооперации с узбекскими партнерами.
В рамках сессии «Открытая промышленность — инструменты продвижения кадрового и технологического потенциала производителей» советник министра, руководитель пресс-службы Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Полина Павлова представила проект «Открой#Моспром» — одну из крупнейших в России инициатив в сфере промышленного туризма.
С момента запуска в 2019 году к проекту присоединились свыше 140 предприятий, провели более 3,5 тыс. экскурсий и около 1,5 тыс. мастер-классов. В 2024 году он привлек аудиторию свыше 17 млн человек. Также в рамках сессии опытом проведения экскурсий на столичные предприятия поделились гендиректор Карачаровского механического завода Дмитрий Сидельковский и коммерческий директор НПП «Спецкабель» Сергей Лобанов.
Генеральный директор центра поддержки экспорта «Моспром» Ольга Старикова на сессии «Made in Uzbekistan: экспорт без границ» рассказала об эффективных инструментах поддержки московских экспортеров, включая организацию участия промпредприятий в международных выставках и бизнес-миссиях за рубежом, аналитику перспективных рынков сбыта и создание индивидуальных экспортных стратегий.
Отдельное внимание в программе визита в Ташкент уделили вопросам технологического обмена и развитию промышленных партнерств. Делегация Москвы посетила опытно-промышленное предприятие «Янги Авлод», инновационный научно-производственный фармацевтический кластер «Tashkent Pharma Park», а также крупнейшие индустриальные площадки Узбекистана: ООО «TEXNOPARK» и совместный российско-узбекский технопарк «Чирчик». Стороны обсудили перспективы кооперации, обмена опытом в сфере промышленной инфраструктуры, развитие совместных проектов в фармацевтике, приборостроении и машиностроении.