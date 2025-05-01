Какую продукцию воронежцы готовы отправлять за рубеж

При этом к 2030 году запланирован рост производства АПК на 25%, увеличение агроэкспорта в 1,5 раза — в первую очередь по мясомолочной группе товаров. Как это скажется на конечном потребителе?
Лидирующие позиции
В сфере сельского хозяйства у Воронежской области — внушительные результаты. Регион на втором месте в России и в ЦФО по производству мяса с показателем более 680 тысяч тонн. Молока в 2024 году произведено 1 млн 67 тысяч тонн, из которых 900 тыс. тонн — сельхозпредприятиями, что позволило региону занять первое место в ЦФО и четвёртое место в стране.
Регион занимает лидирующие позиции в России по производству растительного и сливочного масел, кондитерских изделий, сахара и сыра. Кроме того, Воронежская область лидирует в стране по числу сертифицированных органических производителей. Предприятия региона получили 21 сертификат по органическому растениеводству. В планах — выпуск органического мяса. Хозяйство, где держат больше 600 голов мелкого рогатого скота, уже удалось сертифицировать.
«В 2024 году финансовая поддержка предприятий АПК по линии Министерства промышленности и торговли РФ составила более 6 млрд рублей: 5,2 млрд — субсидии, 1 млрд — кредиты Фонда развития промышленности. Кроме того, было выделено более 450 млн рублей из регионального бюджета по госпрограмме, — сообщил губернатор Александр Гусев. — В настоящее время разрабатываем новую модель поддержки и модернизации действующих предприятий для повышения производительности труда, прежде всего, автоматизации и роботизации производств. Эту модель мы планируем оформить в виде отдельного законодательного акта».
Новые рынки сбыта
За год объём экспорта товаров, произведённых в Воронежской области, вырос на 14,1%. Количество стран-покупателей увеличилось с 62 до 65. Таких результатов удалось достичь благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», на смену которому с 1 января пришёл национальный проект «Экспорт».
В 2024 году почти 70% продукции из Воронежской области отправили в Турцию, Индию, Китай, Египет и ЮАР, а также в страны СНГ. В прошлом году Воронежская область начала сотрудничать с Республикой Конго и Таиландом, возобновила поставки рапсового масла в Норвегию, крахмала — в Ливан, кормов для животных — в Марокко и Ирландию.
Кроме того, в январе 2025 года Воронежская область экспортировала свыше 9 тысяч тонн зерна и продукции его переработки, в том числе около 5 тысяч тонн продовольственной сои, 1,1 тысячи тонн соевого шрота, 800 тонн подсолнечного масла, 200 тонн пшеничной муки, 400 тонн пивоваренного ячменя и 100 тонн гречневой крупы. Товары отправили в 13 стран мира. Основными нашими партнёрами стали Беларусь, закупившая почти 1,5 тысячи тонн растительной продукции, и Китай, который оказался крупнейшим покупателем подсолнечного масла. А также за рубеж отправили более 16,3 тысячи тонн животноводческой продукции, в том числе молочной, корма, добавки и живых свиней в количестве 2502.
Насколько важен экспорт для страны и региона в целом? Директор Центра межрегиональных исследований ВГУ, кандидат экономических наук Дмитрий Ломсадзе уверен: продавать продукцию за рубеж производителям всегда выгоднее — цены на мировом рынке выше, чем на внутреннем. Кроме того, доходы от экспорта в виде пошлин получает федеральный бюджет.
Рост экспорта приводит и к снижению цен на внутреннем рынке из-за избыточного предложения и ограничений, которые складываются по поставкам за рубеж. Например, цены на свинину и мясо птицы, производство которых у нас хорошо налажены, стабильны на протяжении многих лет и даже иногда снижаются.
Потенциал в производстве и переработке пищевой продукции в нашем регионе очень большой. Однако доля экспорта незначительная.
"Буквально на днях губернатор подвёл итоги года: объём валового регионального продукта в прошлом году составил 1,6 трлн рублей, а экспорт сельскохозяйственной продукции — 557 млн долларов, что при среднегодовом курсе доллара равняется 55,7 млрд рублей, то есть доля экспорта продукции АПК в валовом продукте составляет всего 3,5%. С учётом планируемого увеличения экспорта в 1,5 раза к 2030 году его доля выйдет также весьма небольшой. При этом традиционно регионы с экспортноориентированной экономикой имеют около 25% экспорта в структуре своего регионального продукта, — комментирует учёный. — Те огромные инвестиционные проекты, которые реализуются в нашем сельском хозяйстве, наверное, позволяют выстраивать стратегию по увеличению экспорта.
Однако масса факторов может негативно повлиять на объёмы реального товарного производства. Та же внутренняя политика поддержки сельхозпроизводителей довольно уязвима: для «удешевления» высоких банковских кредитов для сельхозпроизводителей вводятся субсидии и дотации, а это, в свою очередь, усиливает нагрузку на бюджет. Да и мировой рынок продовольствия подвержен разным дестабилизирующим факторам, в том числе в области ценообразования, и геополитическим рискам".