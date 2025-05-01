Какую продукцию воронежцы готовы отправлять за рубеж

"Буквально на днях губернатор подвёл итоги года: объём валового регионального продукта в прошлом году составил 1,6 трлн рублей, а экспорт сельскохозяйственной продукции — 557 млн долларов, что при среднегодовом курсе доллара равняется 55,7 млрд рублей, то есть доля экспорта продукции АПК в валовом продукте составляет всего 3,5%. С учётом планируемого увеличения экспорта в 1,5 раза к 2030 году его доля выйдет также весьма небольшой. При этом традиционно регионы с экспортноориентированной экономикой имеют около 25% экспорта в структуре своего регионального продукта, — комментирует учёный. — Те огромные инвестиционные проекты, которые реализуются в нашем сельском хозяйстве, наверное, позволяют выстраивать стратегию по увеличению экспорта.