В Перми крупная столичная компания может построить еще один экотехнопарк

Напомним, к 2026 году также планируется ввод в эксплуатацию экотехнопарков в селе Елово и Перми, в районе мусорного полигона в Софронах. Мощность пермского комплекса по обработке ТКО достигнет 350 тыс. тонн в год. На его территории к 2028 году планируется возвести объект для энергетической утилизации органической фракции — до 150 тыс. тонн. При этом доля отходов, направляемых на захоронение, не должна будет превышать 35% в год. Концессионером строительства выступает ООО «Энвиком-Пермь». Соучредителем общества выступает международная компания ООО «Огмент Инвестмент Лимитед», инвестором которой является предприниматель Виктор Харитонин.