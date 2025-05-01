С 1 мая в Беларуси вырос размер бюджета прожиточного минимума

В Беларуси выросли размеры пособий семьям, воспитывающим детей С 1 мая в Беларуси увеличились «возрастные» доплаты к пенсиям.
В Беларуси с 1 мая установлены новые размеры государственной адресной социальной помощи.
Так, бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения по сравнению с его значением, установленным с 1 февраля 2025 года, увеличился на 3,3% и составил Br462,58. Новый размер БПМ будет действовать по 31 июля 2025 года.
Кроме того, в связи с изменением БПМ автоматически пересматриваются встроенные в систему социальной защиты различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ: размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, доплаты к пенсиям, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, социальные пенсии.